Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына в честь Старостина

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему принял решение назвать сына Николаем.

«Назвал ли я сына Николаем в честь Николая Старостина? Так и есть. Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали своё будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке». Николай — это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба», — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

По словам Абаскаля, его мама называет внука Коля.

11 апреля 2023 года Абаскаль женился в Москве на своей избраннице Алехандре. Позже у новобрачных родился сын, которого назвали Николаем.

Контракт 34-летнего тренера с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал, что мечтает стать президентом красно-белых.