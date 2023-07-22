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Гаврилов: окончание реабилитации по расписанию стоит предварительно до 7 августа

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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о процессе восстановления после инсульта.
Гаврилов: окончание реабилитации по расписанию стоит предварительно до 7 августа
  • РИА Новости

«Второй день нахожусь в институте головного мозга. Окончание реабилитации по расписанию стоит предварительно до 7 августа. Потом определят, есть ли у меня успехи. Может быть и такое, что дальше отправят восстанавливаться», — цитирует Гаврилова Sport24.

Он также подчеркнул, что чувствует себя нормально и не скучает по дому. 

«Сейчас настроен на то, чтобы всё восстановить с помощью тренажёров, упражнений с логопедом», — заключил Гаврилов.

В конце мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.

Ранее Гаврилова выписали из реабилитационного центра после инсульта.

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