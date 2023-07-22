Скиннер: в России чувствую себя в большей безопасности, чем в Америке

Американский тренер по индивидуальной подготовке игроков Шон Скиннер рассказал, что чувствует себя в России в безопасности.

«Я чувствую себя в России в большей безопасности, чем в Америке. Столько всего плохого говорят в новостях про вашу страну, но это всё неправда. Вообще нет никаких проблем с безопасностью. От работы в России, от общения с людьми получаю положительные эмоции, мне нравится здесь находиться», — приводит слова Скиннера «Тюменская арена».

За время своей спортивной карьеры американский тренер поработал с семью командами НХЛ. Скиннер также тренировал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На днях специалист провёл мастер-классы в Тюмени.

Ранее «Вашингтон» установил «офис Овечкина» на катках столицы США.