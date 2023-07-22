В Саудовской Аравии хотят подписать Мбаппе на один сезон
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Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях, в Саудовской Аравии уже приготовили предложение по трансферу Мбаппе. Руководство готово пойти на этот переход даже при условии, что через год он уйдёт в «Реал».
По информации источника, сам футболист планирует продолжать свою карьеру в Европе.
Мбаппе в сезоне 2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
По информации СМИ, мадридский «Реал» готов заплатить за Мбаппе €200 млн.
Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер.