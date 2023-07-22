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Ольховский: Рублёв выглядел значительно увереннее Зверева в матче на турнире в Бостаде

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Победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв заслуженно победил Александра Зверева в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

«Ничего удивительного в победе Андрея нет, он изначально был фаворитом этого матча. На мой взгляд, Андрей показал более уверенную, более стабильную игру», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он подчеркнул, что Рублёв в решающие моменты матча смотрелся гораздо лучше своего соперника.

«К тому же неизвестно, в каком психологическом состоянии находился Александр на корте из-за новых обвинений в его адрес», — заключил Ольховский.

Россиянин обыграл немца  со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло — Федерико Кориа (оба — Аргентина).

Ранее Тимофеева обыграла Юван и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Будапеште.







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