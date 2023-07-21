Свищёв считает, что международные спортивные федерации должны ввести санкции против Чехии

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что спортивные федерации Чехии должны ответить за запрет выступать в стране атлетам из России и Белоруссии.

«Нужно подобные меры ввести против той же Чехии, которая запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Ну и МОК необходимо к этому процессу подключиться», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что сильные и самостоятельные федерации принимают верные решения.

«Мы такие решения поддерживаем. Если страна-организатор не в состоянии обеспечить визовую поддержку, то в них не должны проходить международные соревнования», — добавил депутат.

Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

21 июля стало известно, что Польшу лишили молодёжного чемпионата мира по борьбе из-за невыполнения обязательств.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что бойкоты и запреты недопустимы в вопросах Олимпиады.