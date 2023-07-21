Российские велогонщики на треке не подавали заявок о переходе в сборную другой страны
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«Только в прошлом году Яковлев, наш рекордсмен, ушёл в команду Израиля. Были попытки предложить определённые условия другим спортсменам, но никто из них заявок на переходы не подавал», — цитирует Ковпанца ТАСС.
По его словам, Михаил Яковлев поменял гражданство, потому что у него есть родственники в Израиле.
«Сейчас он воссоединился с семьёй, готовится к Олимпиаде, довольно успешно выступает», — заключил Ковпанец.
После введения санкций против российского спорта ряд атлетов приняли решение сменить гражданство.
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что не планирует менять гражданство.