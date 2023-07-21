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Личка — о возможных трансферах «Динамо»: хочу усиление в центр поля

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил, что столичный клуб приобретёт новых футболистов в летнее трансферное окно.
Личка — о возможных трансферах «Динамо»: хочу усиление в центр поля
  • РИА Новости

«Мы разговариваем со спортивным директором, ждём усиления, не хочу говорить имя. Сколько позиций? Я хочу игроков в центр поля», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Клаудио Курти, агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, подтвердил наличие договорённости с «Динамо» по трансферу футболиста. Клубам осталось уладить последние детали сделки, после чего 27-летний мексиканец должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с бело-голубыми на четыре года. Полузащитник прилетит в Москву 21 июля.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 40 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. Его соглашение с мексиканским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в «Динамо».




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