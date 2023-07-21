Личка — о возможных трансферах «Динамо»: хочу усиление в центр поля
- РИА Новости
«Мы разговариваем со спортивным директором, ждём усиления, не хочу говорить имя. Сколько позиций? Я хочу игроков в центр поля», — цитирует Личку «Матч ТВ».
Клаудио Курти, агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, подтвердил наличие договорённости с «Динамо» по трансферу футболиста. Клубам осталось уладить последние детали сделки, после чего 27-летний мексиканец должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с бело-голубыми на четыре года. Полузащитник прилетит в Москву 21 июля.
В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 40 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. Его соглашение с мексиканским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в «Динамо».