Смолов обошёл Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов продолжает добиваться новых достижений в российском футболе.

33-летний форвард отличился в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Краснодаром». Смолов забил 105-й мяч и вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. Таким образом, он обогнал Романа Павлюченко (104).

Лидирует в списке самых результативных игроков нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба (156).

«Динамо» уступило на своём поле «Краснодару» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер надеется, что Гарри Кейн не побьёт его рекорд по голам в АПЛ.