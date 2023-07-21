Смолов обошёл Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
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33-летний форвард отличился в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Краснодаром». Смолов забил 105-й мяч и вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. Таким образом, он обогнал Романа Павлюченко (104).
Лидирует в списке самых результативных игроков нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба (156).
«Динамо» уступило на своём поле «Краснодару» со счётом 1:3.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер надеется, что Гарри Кейн не побьёт его рекорд по голам в АПЛ.