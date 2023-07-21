Карякин назвал «серьёзным сигналом для ФШР» нежелание Непомнящего выступать за сборную

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что нежелание Яна Непомнящего выступать за национальную команду является серьёзным сигналом для Федерации шахмат России (ФШР).

«Как мне кажется, федерация не поддерживает своих спортсменов. Я об этом много говорил в прошлом году, меня критиковали за это. Теперь Ян Непомнящий говорит по сути то же самое. Думаю, что это достаточно серьёзный сигнал для шахматной федерации», — цитирует Карякина РИА Новости.

21 июля Непомнящий рассказал, что не планирует менять гражданство, но при этом отметил, что не очень хочет выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией.

9 июля стало известно, что российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Шахматист будет выступать за Австрию. Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге ФИДЕ. Непомнящий расположился на пятом месте.

Ранее Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе.