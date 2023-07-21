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Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у Умара вылетает плечо

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности о травме своего брата, непобежденного российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.
Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у Умара вылетает плечо
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Плечо у него иногда вылетает, заходит, вылетает, заходит. Эта проблема есть последние полтора-два года. Но в этом лагере оно у него вылетело где-то три-четыре раза, и последний раз это было более жёстко. Ему будут оперировать плечо», — написал Хабиб Нурмагомедов в соцсетях.

Он также отметил, что плечо бойца будет восстанавливаться четыре месяца и ещё три потребуется Умару, чтобы восстановить физическую форму. 

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле. 

Ранее в команде Умара Нурмагомедова рассказали, когда российский боец UFC сможет начать тренироваться.

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