Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у Умара вылетает плечо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности о травме своего брата, непобежденного российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.

«Плечо у него иногда вылетает, заходит, вылетает, заходит. Эта проблема есть последние полтора-два года. Но в этом лагере оно у него вылетело где-то три-четыре раза, и последний раз это было более жёстко. Ему будут оперировать плечо», — написал Хабиб Нурмагомедов в соцсетях.

Он также отметил, что плечо бойца будет восстанавливаться четыре месяца и ещё три потребуется Умару, чтобы восстановить физическую форму.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

Ранее в команде Умара Нурмагомедова рассказали, когда российский боец UFC сможет начать тренироваться.