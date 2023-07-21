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ФИФА сняла запрет с российского клуба «Родина» на регистрацию новых футболистов

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Пресс-атташе «Родины» Артём Лисовский заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет с московского клуба на регистрацию новых игроков.
ФИФА сняла запрет с российского клуба «Родина» на регистрацию новых футболистов
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«Ситуация разрешена положительно. ФК «Родина» заявил новых игроков. Это касается как первой, так и второй команды», — цитирует Лисовского РИА Новости

18 июля ФИФА приняла решение запретить «Родине» регистрировать новых футболистов из-за долгов.

«Родина» потерпела поражение от «Пари НН» со счётом 0:2 в ответном матче. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды. Таким образом, «Родина» уступила по сумме двух встреч и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов хочет провести в стране чемпионат мира 2034 года.

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