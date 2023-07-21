ESPN: экс-владельца клуба НФЛ «Вашингтон» Снайдера оштрафовали на $60 млн за домогательства
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Об этом сообщает ESPN.
Расследование в отношении канадского бизнесмена началось в феврале прошлого года. НФЛ опросила 44 бывших сотрудников клуба, но несколько высокопоставленных функционеров отказались давать комментарии.
По словам Джонстон, экс-владелец «Вашингтона» положил руку ей на ногу под столом во время рабочего обеда. Сотрудница также сказала, что Снайдер пытался заставить её сесть в свой лимузин после мероприятия.
При этом бизнесмен отрицал обвинения.
Ранее сообщалось, что владельцы «Вашингтона» одобрили продажу клуба консорциуму во главе с американским бизнесменом Джошем Харрисом.