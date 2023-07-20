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Смородская: абсолютно не верю в победу «Спартака» в чемпионате России

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская не верит, что столичный «Спартак» сможет завоевать трофей в сезоне-2023/24.
Смородская: абсолютно не верю в победу «Спартака» в чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я в это абсолютно не верю. Ни в победу «Спартака» в Кубке, ни в победу в чемпионате. В чемпионате просто вообще не верю. Есть команда сильнее, и все прекрасно знают эту команду — «Зенит», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

По её мнению, в петербургском клубе всегда стабильность и сильный состав футболистов.

«Да и всё у «Зенита» гораздо лучше. «Спартак» же, думаю, может претендовать на место в тройке. Не более чем», — добавила Смородская.

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 18 июля сообщил, что перед командой поставлена задача выиграть чемпионат и Кубок России.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 завоевал бронзовые медали чемпионата. «Зенит» стал чемпионом, а ЦСКА занял второе место.

Ранее Ильзат Ахметов заявил, что не стал бы переходить в «Спартак».

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