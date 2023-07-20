Узнать больше

Песков: переход ФШР в Азию расширит потенциал российских шахматистов

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что переход Федерация шахмат России (ФШР) в Азию положительно скажется на развитии игры в России.
Песков: переход ФШР в Азию расширит потенциал российских шахматистов
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Надо работать, развиваться, и это очень хорошо, когда переходишь в клуб, где много тех, кто сильнее тебя. Мне кажется, это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, «мы перешли в клуб сильнейших».

«И это тот случай, когда так можно однозначно сказать. Причём мы перешли туда, где нам нужно ещё работать, чтобы не просто доказать свой класс», — добавил Песков.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. В феврале 2023 года стало известно, что ФШР перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном допуске российских шахматистов на турниры ФИДЕ под своим флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить