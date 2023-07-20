Песков: переход ФШР в Азию расширит потенциал российских шахматистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что переход Федерация шахмат России (ФШР) в Азию положительно скажется на развитии игры в России.

«Надо работать, развиваться, и это очень хорошо, когда переходишь в клуб, где много тех, кто сильнее тебя. Мне кажется, это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, «мы перешли в клуб сильнейших».

«И это тот случай, когда так можно однозначно сказать. Причём мы перешли туда, где нам нужно ещё работать, чтобы не просто доказать свой класс», — добавил Песков.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. В феврале 2023 года стало известно, что ФШР перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном допуске российских шахматистов на турниры ФИДЕ под своим флагом.