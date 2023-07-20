Песков считает, что не стоит забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что не стоит критиковать двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву за её высказывания.

«Конечно, спортивная общественность жёстко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чём шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились», — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что Исинбаева «не осуждала, никого не критиковала».

«Выполняет свои функции. Где она живёт, в конце концов, совершенно не важно. В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — добавил Песков.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов МОК в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. 41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.