Фернандеш стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
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- © IMAGO/Salvio Calabrese
Руководить командой на поле во время матчей доверено португальскому полузащитнику Бруну Фернандешу, сообщает пресс-служба МЮ в социальных сетях.
Накануне главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Гарри Магуайра.
Фернандеш в 185 матчах во всех турнирах за МЮ забил 64 мяча и сделал 54 результативные передачи. Футболисту сборной Португалии в сентябре исполнится 29 лет.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и нападающий Маркус Рэшфорд продлили сотрудничество.