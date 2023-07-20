Фернандеш стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

У двадцатикратного чемпиона Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сменился капитан.

Руководить командой на поле во время матчей доверено португальскому полузащитнику Бруну Фернандешу, сообщает пресс-служба МЮ в социальных сетях.

Накануне главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Гарри Магуайра.

Фернандеш в 185 матчах во всех турнирах за МЮ забил 64 мяча и сделал 54 результативные передачи. Футболисту сборной Португалии в сентябре исполнится 29 лет.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и нападающий Маркус Рэшфорд продлили сотрудничество.