Бонгонда заявил, что не боится конкуренции в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о конкуренции в клубе после перехода.

«Меня встретили тепло, все со мной доброжелательны. Мы общались с Абаскалем перед трансфером. Он видит меня на правом фланге атаки. Конкуренции я не боюсь. Перед переходом я изучал «Спартак». Это клуб с большой историей», — приводит слова игрока РИА Новости.

Игрок перешёл в московский клуб из испанского «Кадиса». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. По информации СМИ, общая сумма трансфера составила €10 млн.

В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Он выступал за испанскую команду с января 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от подписания бывшего защитника «Лестера» Амарти.