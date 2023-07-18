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Неймар частично вернётся к тренировкам ПСЖ на неделе

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Нападающий Неймар частично вернётся к тренировкам ПСЖ на текущей неделе после травмы.
Неймар частично вернётся к тренировкам ПСЖ на неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio Borga/Eurasia Sport Images

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В настоящий момент форвард проходит завершающий этап реабилитации после травмы.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». Полное восстановление бразильца займёт около четырёх месяцев.

В прошедшем сезоне 31-летний футболист сыграл за французский клуб в 29 матчах во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ обнаружил проблемы с восстановлением Неймара после травмы.

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