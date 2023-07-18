Ди Марцио: Буффон может завершить карьеру в ближайшие дни

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон может завершить спортивную карьеру.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, вратарь намерен отклонить предложения нескольких клубов из Саудовской Аравии и объявить об уходе из футбола.

В настоящий момент Буффон защищает ворота итальянской «Пармы». Большую часть своей спортивной карьеры вратарь выступал за туринский «Ювентус». В общей сложности за клуб он провёл 526 матчей, выиграв чемпионат Италии десять раз.

В составе национальной команды Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году, а также серебряным призёром чемпионата Европы в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Буффон отказался от перехода в саудовский клуб.