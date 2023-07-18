Булыкин рассказал о сложностях обучения на курсах УЕФА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о курсах УЕФА по подготовке менеджеров.

«В своё время я занимался на специальных курсах от УЕФА. Образование шло под девизом «вторая карьера». Когда лекции начались, слушатели оказались в шоке, поскольку не помышляли, насколько серьёзно все устроено за пределами поля. То же самое я ощутил на тренерских курсах. Бывшие звёзды «плавали» даже там. Зато получив знания, они поняли, для чего наставники давали им те или иные упражнения. Поэтому забавно, когда в футбол приходят люди, которые сами никогда не играли, и начинают рассказывать, как всё нужно организовать. Профессионалы, слушая их, только смеются.

Что больше всего удивило на курсах УЕФА? Примеров очень много, начиная от экономической модели клуба, заканчивая проведением трансферов. Интересно даже, как вообще организовываются матчи. Например, перед нам ставили задачу устроить встречу Лиги чемпионов. Мы разбивались на группы, брали определённую роль и пытались слаженно провести все процессы как в реальности. Приходилось обсуждать мельчайшие детали: когда должны приехать на стадион соперники, какие коврики положить, сколько мест отдать тем или иным болельщикам. Все растерялись и поняли, что многого не знали», — сказал он в интервью RT.

Ранее Булыкин заявил, что немцы пытались заработать на «Локомотиве».