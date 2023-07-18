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Булыкин считает, что немцы пытались заработать на «Локомотиве»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал провал проекта немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Локомотиве».
Булыкин считает, что немцы пытались заработать на «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON

«У нас совершенно другие рынок, футбольная модель и менталитет. Они ничего не знали о наших реалиях — это факт. Казалось, они делали трансферы, чтобы больше заработать самим, нежели обеспечить доход клубу. Одного новичка привозили нормального, а нескольких — не очень. Взять того же Марко Раконьяца, не соответствовавшего уровню РПЛ. Но тренер был вынужден его выпускать, так как за него заплатили немалые деньги. Купили защитника с истекающим контрактом, хотя могли позднее взять его бесплатно. Любой агент расскажет, в чём смысл подобных переходов, и в каждой команде можно насчитать по парочке таких исполнителей», — сказал он в интервью RT.

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, какими функционерами в российском футболе он восторгается.

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