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Пучета сразится с Хатаевым в рамках турнира Pravda в Москве

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Аргентинец Эмилиано Пучета и россиянин Шамиль Хатаев возглавят турнир боксёрского промоушена Pravda, который пройдёт в Москве 4 августа.
Пучета сразится с Хатаевым в рамках турнира Pravda в Москве
  • © Pravda Old School Boxing

«Пучета заявляет, что не видит соперников в России, и считает, что ничья — несправедливый итог его боя с Мадиевым. Он вновь едет в Россию чтобы «убрать очередного соперника». Хатаев — отличное противостояние аргентинцу», — передаёт пресс-служба промоушена.

Напомним, что в феврале Пучета в рамках турнира Pravda провёл поединок с Магомедом Мадиевым, который завершился ничьей. Аргентинец имеет в своём активе 24 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 17 побед.

Хатаев же принял участие в десяти поединках и ни разу не потерпел поражения.

Ранее Хатаев признался, что был бы не против сразиться с Энтони Ярдом.

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