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Хачатрян: Сперцян из-за любви к «Краснодару» не хочет уходить из клуба

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян склоняется к тому, чтобы не уходить из клуба в летнее трансферное окно.
Хачатрян: Сперцян из-за любви к «Краснодару» не хочет уходить из клуба
  • РИА Новости

По информации Грача Хачатряна, переход игрока в Европу будет возможен только в случае, если «Краснодар» получит стоящее предложение. У Сперцяна есть множество вариантов, но он любит и уважает родной клуб.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги.

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