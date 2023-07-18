Хачатрян: Сперцян из-за любви к «Краснодару» не хочет уходить из клуба
- РИА Новости
По информации Грача Хачатряна, переход игрока в Европу будет возможен только в случае, если «Краснодар» получит стоящее предложение. У Сперцяна есть множество вариантов, но он любит и уважает родной клуб.
Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги.