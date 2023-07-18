Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии
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«Собираюсь продолжать делать то, что я делал за свою 21-летнюю карьеру, — наслаждаться футболом. Всё ещё чувствую себя полезным и важным», — цитирует Роналду Record.
В составе сборной Португалии игрок выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.
Напомним, что португалец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года.
Ранее Роналду исключил возвращение в европейский футбол.