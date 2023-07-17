Агент Токёза: интерес ЦСКА — это неправда
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«Нет, интерес ЦСКА — это неправда. С нами не контактировал ни один российский клуб», — цитирует Булута «Спорт-Экспресс».
Токёз в сезоне-2022/23 выступал за «Трабзонспор» и провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом истёк 17 июля. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.
Ранее «Зенит» объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА Фернандеса.