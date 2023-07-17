Сутормин заявил, что останется в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал интерес ЦСКА к себе.

«Возможный трансфер в ЦСКА? Было много разговоров касательно моего ухода. Но я выиграл трофей в футболке «Зенита», какие ещё разговоры могут быть? Точно ли остаюсь в «Зените»? Пока да», — цитирует игрока «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Сутормин назвал Марио Фернандеса сильным футболистом.