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Сутормин заявил, что останется в «Зените»

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал интерес ЦСКА к себе.
Сутормин заявил, что останется в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Возможный трансфер в ЦСКА? Было много разговоров касательно моего ухода. Но я выиграл трофей в футболке «Зенита», какие ещё разговоры могут быть? Точно ли остаюсь в «Зените»? Пока да», — цитирует игрока «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Сутормин назвал Марио Фернандеса сильным футболистом.

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