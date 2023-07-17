В связи с террористической атакой на Крымский мост ФНЛ находится на связи с клубами

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил, что организация находится на связи с клубами после террористической атаки на Крымском мосту.

«В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин» (Ялта) в Краснодарском крае — прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие‑то изменения в календаре», — заявил Наиль Измайлов пресс‑службе ФНЛ.

Ранее президент «Рубина» из Ялты назвал потрясающими эмоции после первого матча во Второй лиге.