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В связи с террористической атакой на Крымский мост ФНЛ находится на связи с клубами

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил, что организация находится на связи с клубами после террористической атаки на Крымском мосту.
В связи с террористической атакой на Крымский мост ФНЛ находится на связи с клубами
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«В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин» (Ялта) в Краснодарском крае — прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие‑то изменения в календаре», — заявил Наиль Измайлов пресс‑службе ФНЛ.

Ранее президент «Рубина» из Ялты назвал потрясающими эмоции после первого матча во Второй лиге.

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