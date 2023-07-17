Relevo: владелец ПСЖ проведёт встречу с матерью Мбаппе

Владелец «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи планирует провести встречу с матерью нападающего команды Килиана Мбаппе Файзой Ламари, чтобы обсудить будущее игрока.

По информации Relevo, глава сообщит матери футболиста, что у игрока есть два варианта — уйти сейчас или подписать новый контракт. ПСЖ никаким образом не отпустит Мбаппе бесплатно летом 2024 года.

В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году.