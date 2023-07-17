Узнать больше

Relevo: владелец ПСЖ проведёт встречу с матерью Мбаппе

Короткая ссылка
Владелец «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи планирует провести встречу с матерью нападающего команды Килиана Мбаппе Файзой Ламари, чтобы обсудить будущее игрока.
Relevo: владелец ПСЖ проведёт встречу с матерью Мбаппе
  • globallookpress.com
  • © CLERMONT Rit Heize/XinHua

По информации Relevo, глава сообщит матери футболиста, что у игрока есть два варианта — уйти сейчас или подписать новый контракт. ПСЖ никаким образом не отпустит Мбаппе бесплатно летом 2024 года.

В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить