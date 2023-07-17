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Мишин: складывается впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.

«У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений!» — цитирует Мишина Metaratings.

15 июля «Зенит» в серии пенальти одолел ЦСКА в матче за Суперкубок (0:0; 5-4). 

Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал восьмым в истории и четвёртым подряд. Команда теперь является лидером по числу побед в Суперкубке России.

Ранее Руслан Нигматуллин назвал вратарской победу «Зенита» над ЦСКА в Суперкубке России.

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