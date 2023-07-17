Мишин: складывается впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы
«У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений!» — цитирует Мишина Metaratings.
15 июля «Зенит» в серии пенальти одолел ЦСКА в матче за Суперкубок (0:0; 5-4).
Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал восьмым в истории и четвёртым подряд. Команда теперь является лидером по числу побед в Суперкубке России.
Ранее Руслан Нигматуллин назвал вратарской победу «Зенита» над ЦСКА в Суперкубке России.