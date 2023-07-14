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O Dia: «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо

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Санкт-петербургский «Зенит» отказался продавать полузащитника Клаудиньо бразильскому «Фламенго».

Как сообщает O Dia, «Зенит» отклонил предложение бразильского клуба в размере 15 млн евро.

По информации источника, в петербургском клубе надеются на 26-летнего бразильца в предстоящем сезоне.

При этом во «Фламенго» ожидают, что переговоры могут продлиться до окончания летнего трансферного окна.

Отмечается, что представители клуба намерены прилететь в Россию и лично обсудить трансфер полузащитника.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского ЦСКА, выступающий за итальянский «Удинезе» Родриго Бекао, перейдёт в турецкий «Фенербахче».

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