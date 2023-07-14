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Романо: экс-защитник ЦСКА Бекао перейдёт в «Фенербахче» за €10 млн

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Бывший защитник московского ЦСКА, выступающий за итальянский «Удинезе» Родриго Бекао, перейдёт в турецкий «Фенербахче».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Фенербахче» заплатит за 27-летнего бразильца 10 млн евро.

В прошедшем сезоне защитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах в Серии А. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2018/19 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды. Московский клуб планировал выкупить его, но он решил перейти в «Удинезе».

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о возможном переходе экс-защитника команды Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

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