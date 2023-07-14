Российский футболист Обольский официально покинул испанскую «Леонесу»

Российский нападающий Николай Обольский покинул испанский клуб «Культураль Леонеса».

«Клуб благодарит игрока за его самоотверженность, профессионализм и преданность делу во время пребывания в Леоне», — говорится в заявлении клуба.

В клубе также пожелали россиянину всяческих личных и профессиональных успехов в будущем.

26-летний Обольский играл в команде третьего испанского дивизиона с 2021 года. На его счету 36 матчей в минувшем сезоне, девять забитых мячей и шесть результативных передач.

Ранее руководство итальянского «Ювентуса» вывело футболиста Леонардо Бонуччи из состава по техническим причинам.