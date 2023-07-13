Кузяев будет играть под 14-м номером в «Гавре»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев определился с игровым номером во французском клубе.

Футболист будет играть под 14-м номером, сообщается на сайте клуба.

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее Кузяев заявил, что вполне способен проявить себя в чемпионате Франции по футболу.