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MD: Брозович не может играть за «Аль-Наср» из-за санкций со стороны ФИФА

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Полузащитник «Аль‑Насра» Марсело Брозович не может играть за саудовский клуб из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
MD: Брозович не может играть за «Аль-Наср» из-за санкций со стороны ФИФА
  • Gettyimages.ru

Брозович не имеет права выступать за новую команду из-за того, что его трансфер не ратифицирован ФИФА, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что санкции могут быть сняты в случае погашения «Аль‑Насром» долгов перед английским «Лестером» за переход нигерийского нападающего Ахмеда Мусы. Если ситуация не решится, то Брозовича перехватит «Барселона».

13 июля ФИФА подтвердила, что «Аль‑Насру» запрещено регистрировать новых игроков из‑за непогашенных долгов.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клубу элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Удинезе» всё же придётся заплатить московской команде за переход словенского полузащитника Яки Бийола.

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