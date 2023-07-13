AFP: одноклубника Головина из «Монако» Йеддера обвинили в изнасиловании

Прокурор Ниццы Ксавье Боном рассказал, что нападающему клуба элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру грозит тюремный срок.

32-летнему французскому форварду предъявили обвинения в изнасиловании. На Бен-Йеддера написали две жалобы о сексуальном насилии, цитирует AFP источник, который ссылается на слова Бонома.

Бен-Йеддер в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в составе «Монако» в 167 матчах нападающий отметился 98 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.

Александр Головин перешёл из московского ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.