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AFP: одноклубника Головина из «Монако» Йеддера обвинили в изнасиловании

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Прокурор Ниццы Ксавье Боном рассказал, что нападающему клуба элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру грозит тюремный срок.
AFP: одноклубника Головина из «Монако» Йеддера обвинили в изнасиловании
  • Gettyimages.ru

32-летнему французскому форварду предъявили обвинения в изнасиловании. На Бен-Йеддера написали две жалобы о  сексуальном насилии, цитирует AFP источник, который ссылается на слова Бонома.

Бен-Йеддер в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в составе «Монако» в 167 матчах нападающий отметился 98 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.

Александр Головин перешёл из московского ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. 

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.

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