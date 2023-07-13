Третьяк положительно оценил потенциал взаимодействия стран БРИКС в области хоккея

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что ФХР способна оказать помощь странам — участницам межгосударственного объединения БРИКС в развитии хоккея.

«Нам это интересно, мы помогали Монголии в своё время. Будем обсуждать. Мы готовы поделиться и тренерами, и опытом. Это хорошо для популяризации хоккея», — цитирует его ТАСС.

ФХР подписала 7 июля с остальными странами объединения БРИКС (в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандум о развитии хоккея.

Ранее бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков заявил, что ФХР нужно развивать хоккей в странах БРИКС.