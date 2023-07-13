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Тренер сборной по гребному слалому: участие россиян в Олимпиаде остаётся под вопросом

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Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов дал понять, что вопрос с допуском на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже пока остаётся открытым.
Тренер сборной по гребному слалому: участие россиян в Олимпиаде остаётся под вопросом
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«С прошлого года мы поменяли нашу стратегию подготовки спортсменов. Мы больше сосредоточились на нашем молодом поколении, потому что наше участие в Олимпийских играх в Париже было и остаётся под вопросом», — цитирует Образцова РИА Новости.

По его словам, также вряд ли сборная России в полном составе поедет на Игры-2024.

«Сейчас для нас важно не растерять тех перспективных юношей и девушек, которые будут готовиться к следующим Олимпийским играм и чемпионатам мира», — добавил Образцов.

Руководство Международной федерация каноэ (ICF) 11 июля после давления ряда ассоциаций приняло решение не допускать российских слаломистов к турнирам под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что Германия отказала россиянам в участии в ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. 

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