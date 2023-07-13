«Чемпионат»: Климов вошёл в тренерский штаб Галактионова в «Локомотиве»

Бывший тренер воронежского «Факела» Валерий Климов пополнил тренерский штаб московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Помимо «Факела», 49-летний специалист также работал в тульском «Арсенале», калининградской «Балтике», «Томи» и подмосковных «Химках».

Прошедший сезон «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В новом сезоне РПЛ железнодорожники стартуют домашним матчем с казанским «Рубином», который состоится 22 июля.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Вячеслава Вашкевича главным тренером молодёжной команды.