«Чемпионат»: Климов вошёл в тренерский штаб Галактионова в «Локомотиве»
Об этом сообщает «Чемпионат».
Помимо «Факела», 49-летний специалист также работал в тульском «Арсенале», калининградской «Балтике», «Томи» и подмосковных «Химках».
Прошедший сезон «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В новом сезоне РПЛ железнодорожники стартуют домашним матчем с казанским «Рубином», который состоится 22 июля.
Ранее «Локомотив» объявил о назначении Вячеслава Вашкевича главным тренером молодёжной команды.