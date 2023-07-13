Промес может не посещать заседания суда Амстердама по делу о нападении на двоюродного брата
- РИА Новости
«Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», — цитирует представителя пресс-службы госоргана ТАСС.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Не было его и на вынесении приговора.
12 июля стало известно, что Промес подал апелляцию.
Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях.