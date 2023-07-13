Промес может не посещать заседания суда Амстердама по делу о нападении на двоюродного брата

В Апелляционном суде Амстердама сообщили, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.

«Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», — цитирует представителя пресс-службы госоргана ТАСС.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Не было его и на вынесении приговора.

12 июля стало известно, что Промес подал апелляцию.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях.