Кафанов заявил, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном интервью
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«Я был под большим впечатлением от того интервью Валерия Карпина у Дмитрия Губерниева. Тогда Георгич только стал наставником национальной команды России, и создавалось ощущение, что Дмитрий хочет его уничтожить», — цитирует Кафанова Sport24.
Тренер вратарей сборной подчеркнул, что все прекрасно знают, «как Губерниев умеет делать подобные вещи».
«Но он не смог такое проделать с Карпиным. После того интервью все вратари «Ростова» написали Карпину, что гордятся им», — заключил Кафанов.
Карпин с «Ростовом» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.
Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, за что игроки уважают Карпина.