Кафанов заявил, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном интервью

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов считает, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вёл себя слишком предвзято во время интервью с наставником сборной России по футболу Валерием Карпиным.

«Я был под большим впечатлением от того интервью Валерия Карпина у Дмитрия Губерниева. Тогда Георгич только стал наставником национальной команды России, и создавалось ощущение, что Дмитрий хочет его уничтожить», — цитирует Кафанова Sport24.

Тренер вратарей сборной подчеркнул, что все прекрасно знают, «как Губерниев умеет делать подобные вещи».

«Но он не смог такое проделать с Карпиным. После того интервью все вратари «Ростова» написали Карпину, что гордятся им», — заключил Кафанов.

Карпин с «Ростовом» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, за что игроки уважают Карпина.