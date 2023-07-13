Узнать больше

Кафанов заявил, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном интервью

Короткая ссылка
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов считает, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вёл себя слишком предвзято во время интервью с наставником сборной России по футболу Валерием Карпиным.
Кафанов заявил, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном интервью
  • Gettyimages.ru

«Я был под большим впечатлением от того интервью Валерия Карпина у Дмитрия Губерниева. Тогда Георгич только стал наставником национальной команды России, и создавалось ощущение, что Дмитрий хочет его уничтожить», — цитирует Кафанова Sport24.

Тренер вратарей сборной подчеркнул, что все прекрасно знают, «как Губерниев умеет делать подобные вещи».

«Но он не смог такое проделать с Карпиным. После того интервью все вратари «Ростова» написали Карпину, что гордятся им», — заключил Кафанов.

Карпин с «Ростовом» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, за что игроки уважают Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить