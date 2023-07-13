Узнать больше

Кафанов назвал Акинфеева, Дасаева и Яшина лучшими вратарями в истории отечественного футбола

Короткая ссылка
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поставил капитана и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с бывшими вратарями сборной СССР Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.
Кафанов назвал Акинфеева, Дасаева и Яшина лучшими вратарями в истории отечественного футбола
  • РИА Новости

«В СССР и в России было много отличных голкиперов. Но был Яшин. Лучший вратарь мира. Потом — Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Акинфеев. Лучшие вратари отечественного футбола», — приводит слова Кафанова Sport24.

37-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заявил, что Акинфеев является вратарём мирового уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить