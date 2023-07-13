Кафанов назвал Акинфеева, Дасаева и Яшина лучшими вратарями в истории отечественного футбола
- РИА Новости
«В СССР и в России было много отличных голкиперов. Но был Яшин. Лучший вратарь мира. Потом — Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Акинфеев. Лучшие вратари отечественного футбола», — приводит слова Кафанова Sport24.
37-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призёром чемпионата Европы.
Ранее бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заявил, что Акинфеев является вратарём мирового уровня.