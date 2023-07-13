Кафанов назвал Акинфеева, Дасаева и Яшина лучшими вратарями в истории отечественного футбола

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поставил капитана и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с бывшими вратарями сборной СССР Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

РИА Новости