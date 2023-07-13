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«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим ЦСКА Панченко

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Подмосковные «Химки» подписали контракт с бывшим нападающим московского ЦСКА Кириллом Панченко.
«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим ЦСКА Панченко
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте подмосковного клуба, соглашение с 33-летним россиянином рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

В прошедшем сезоне Панченко выступал за тульский «Арсенал», забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

Помимо ЦСКА, нападающий также играл за «Пари Нижний Новгород», саранскую «Мордовию», «Томь», московское «Динамо» и «Тамбов».

Ранее «Химки» объявили об уходе полузащитника Резиуана Мирзова.

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