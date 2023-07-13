Бывший агент Верратти назвал ПСЖ тюрьмой для футболистов

Бывший агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти Донато Ди Кампли раскритиковал французский клуб.

«Футболист в ПСЖ находится в тюрьме. Клуб всегда делает то, что хочет. Они всегда действуют путём шантажа. Мы хотели перейти в «Барселону», и это, очевидно, не понравилось Аль-Хелайфи. Он сказал мне, что, если я продолжу попытки провести сделку с каталонским клубом, Марко от меня уйдёт. В результате так и произошло», — приводит слова Ди Кампли Relevo.

По мнению агента, полузащитник испугался переходить в «Барселону».

«С самого первого дня в Париже Марко был как в тюрьме. Когда мы вели переговоры с «Барсой», ПСЖ встречался с Верратти несколько раз. Они говорили ему, что подпишут Неймара, что построят команду вокруг него... Если вы идёте против них, это становится личным», — сказал он.

В прошедшем сезоне 30-летний итальянец принял участие в 38 матчах за парижан и отметился одной результативной передачей. Контракт Верратти с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.