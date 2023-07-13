Гашек считает, что Чехия должна запретить чешским хоккеистам играть в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек поделился мнением о выступлении чешских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В начальной школе нас учили, что мы не должны работать во вражеской стране, потому что там мы создаём ценности, которые она затем использует против нас», — приводит слова Гашека Pravda.sk.

По его мнению, Чехия должна запретить чешским хоккеистам играть в КХЛ.

«Я виню в этом чешских парламентариев, которые не смогли придумать закон, который бы это запрещал. Они говорят, что дело не в политике, а в том, чтобы зарабатывать на жизнь. Но мне не нравится то, что они делают, я с ними не согласен», — сказал он.

В феврале 2022 года Гашек призывал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Летом того же года бывший вратарь сборной Чехии по хоккею предлагал сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.

Ранее Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ.