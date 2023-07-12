РИА Новости: экс-директор академии «Чертаново» Ларин имеет ряд предложений по работе
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Как сообщает РИА Новости, Ларин имеет несколько предложений от российских футбольных клубов.
По информации источника, Ларин приехал в Казань с «Крыльями Советов» на товарищеский матч против «Рубина».
24 мая стало известно, что бывший директор «Чертаново» освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.
28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее сообщалось, что Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов».