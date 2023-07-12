РИА Новости: экс-директор академии «Чертаново» Ларин имеет ряд предложений по работе

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин может вернуться к работе в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости, Ларин имеет несколько предложений от российских футбольных клубов.

По информации источника, Ларин приехал в Казань с «Крыльями Советов» на товарищеский матч против «Рубина».

24 мая стало известно, что бывший директор «Чертаново» освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее сообщалось, что Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов».