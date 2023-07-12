Масалитин о Медине: человек без имени, без племени — просто гастарбайтер

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на решение полузащитника Хесуса Медины перейти из армейского клуба в «Спартак».

«Человек без имени, без племени. Он не воспитанник. Просто приехал гастарбайтер заработать денег. Где больше дали, туда и пошёл. Предложили больше денег — человек забылся и побежал. Какое уважение может быть?» — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем.