Мбаппе — о расизме: мы обязаны найти наилучшую формулу борьбы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал проблему расизма в футболе.

«Мы обязаны найти наилучшую формулу борьбы. Последний случай был с Винисиусом, но есть и множество других моментов проявления расизма. Мы не должны оставлять дверь открытой», — цитирует Мбаппе Marca.

21 мая нападающий «Реала» Винисиус был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил медали за борьбу с расизмом.