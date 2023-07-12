Узнать больше

Мбаппе — о расизме: мы обязаны найти наилучшую формулу борьбы

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал проблему расизма в футболе.

«Мы обязаны найти наилучшую формулу борьбы. Последний случай был с Винисиусом, но есть и множество других моментов проявления расизма. Мы не должны оставлять дверь открытой», — цитирует Мбаппе Marca.

21 мая нападающий «Реала» Винисиус был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил медали за борьбу с расизмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить