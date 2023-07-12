Малком: к сожалению, переговоры с ПСЖ не увенчались успехом

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об интересе ПСЖ к нему.

«Был интерес, обсуждения, но, к сожалению, переговоры не увенчались успехом. Но я буду продолжать работу. А если ничего не произойдёт, я буду счастлив в «Зените», — цитирует Малкома Onze Mondial.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Малком близок к переходу в Саудовскую Аравию.