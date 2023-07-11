Геркус обвинил чиновников ФИФА и УЕФА в лицемерии

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о словах представителей УЕФА и ФИФА о возвращении россиян к международным соревнованиям.

«Слова чиновников УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола — это лицемерие. Приехали люди на конференцию РФС и что они должны говорить? Они вежливые. Их пригласили — они сказали: «Сильно не переживайте, всё наладится», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Он добавил, что политическая ситуация по отношению к России остаётся неизменной. Функционер не верит, что в какой-то момент настанет дружба. Он отметил, что самым обидным будет пропуск финальной части чемпионата мира — 2026.

Ранее сообщалось, что ФИФА принудила «Бешикташ» отказаться от сотрудничества с «Газпромом».